"72 SAAT İÇERİSİNDE RUSYA TOPRAKLARINI TERK ETMESİ TALEP EDİLDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krystin'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermesinin ardından resmi açıklama yayınladı. Açıklamada, "29 Aralık'ta Bulgaristan Büyükelçisi Krystin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Moskova'daki Bulgaristan Büyükelçiliği Askeri Ateşe Yardımcısı olarak görev yapan Yarbay Mitko Borisov'un istenmeyen adam ilanı ile ilgili nota verildi. Adı geçen kişinin 72 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesi talep edildi" denildi.