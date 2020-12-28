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    • 28.12.2020 19:41
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    ve arasında neler oluyor? Bulgar ilan edildi

    Son dakika haberi... ’ın geçtiğimiz günlerde 'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir Rus ı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan misilleme geldi. Rusya, Bulgaristan'ın Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı ilan etti.

    İHA
    Rusya ve Bulgaristan arasında neler oluyor?

    Rusya ve Bulgaristan arasında gerilim yaşanıyor.

    RUSYA'DAN MİSİLLEME
    Bulgaristan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen adam ilan etti.

    Bulgaristan'ın 19 Aralık tarihinde Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı "askeri bilgi topladığı şüphesiyle" sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan Bulgaristan'a aynı düzeyde misilleme geldi.

    "72 SAAT İÇERİSİNDE RUSYA TOPRAKLARINI TERK ETMESİ TALEP EDİLDİ"
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krystin'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermesinin ardından resmi açıklama yayınladı. Açıklamada, "29 Aralık'ta Bulgaristan Büyükelçisi Krystin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Moskova'daki Bulgaristan Büyükelçiliği Askeri Ateşe Yardımcısı olarak görev yapan Yarbay Mitko Borisov'un istenmeyen adam ilanı ile ilgili nota verildi. Adı geçen kişinin 72 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesi talep edildi" denildi.

    Rusya'nın bu açıklamasının ardından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle saat 14.00'de ilan edilen talep yerine getirilecek ve diplomat belirtilen sürede ülkeyi terk edecektir" ifadeleri kullanıldı.
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    Haberler Dünya Rusya ve Bulgaristan arasında neler oluyor? Bulgar diplomat istenmeyen adam ilan edildi