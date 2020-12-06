"UKRAYNA VE AZERBAYCAN'DAN DOLAYI RUSYA RAHATSIZ"

Coşkun Başbuğ, şunları söyledi: "Türkiye'nin teknolojiyi Rusya'nın kendine rakip gördüğü diğer ülkelerle paylaşmasından kaynaklı Rusya İHA ile SİHA konusunda rahatsız. Bilindiği üzere Ukrayna 2019'da yapılan bir anlaşmayla Türkiye'den 6 tane SİHA aldı. Ukrayna Dışişleri Sözcüsü 'Türkiye'den çok iyi fiyatla ve dünyadaki sınıfın en iyisi olan silahı satın aldık' diye bayram havası ilan etti. İki hafta önce Ukrayna'dan bir heyet geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede beş tane daha İHA alacaklarını yönelik bir talepte bulundu. Rusya doğrudan dillendirmese de hem Azerbaycan Karabağ bölgesinde İHA'ların SİHA'ların devreye girmesi hem de Ukrayna gibi ülkelere bunların satılıyor olması Rusları rahatsız etti.

"KARABAĞ'DA KADERİ DEĞİŞTİRMİŞLERDİ"

Rusya bu rahatsızlığı dolaylı cümleler ve faaliyetlerle hissettirmeye başladı. Ve özellikle Karabağ bölgesinin kaderi değiştiren bizim İHA'larımız SİHA'larımızdı. Bugün Amerika'daki Bloomberg dergisi dahil bunu tescil ediyor ve kabul ediyor. Dergi 'İHA'lar, SİHA'lar dünyada artık savaş doktrinlerini değiştiren bir konuma erişmiş ve her liderin de hayali olmuş durumda' diyor. Dolayısıyla böylesine önemli bir teknolojiyi Rusya'nın takip etmesi kadar doğal bir olay olamaz. Burada Rusya'nın maksadı, devletin uygulamış olduğu çok haklı gizlilik prensibini inkâr ederek veya kendisine oradan bir delik açarak bilgi edinmek. 'Nerede, kim, hangi şirket tarafından ve nasıl yapılıyor?' gibi bilgilere sahip olmak.

"RUSYA NEYİN NASIL DÖNDÜĞÜNÜ ANLAMAK İSTEDİ"

Rusya'nın bir takım rahatsızlığının sonucu Rusya bir takım faaliyetlerin arayışına girdi. Teknoloji casusluğundan tutun, neyin nasıl döndüğünü anlamak adına böyle bir girişimde bulunduğunu değerlendiriyorum. Asla gazetecilik olarak görmüyorum ve casusluk faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Velev ki yakalanmadılar ve oranın fotoğrafını çektiler, vereceği bir bilgi de yok!"