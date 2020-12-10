Rus istihbarat görevlisinin yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji hakkında bilgi topladığı ve bu teknolojinin çoğunun hem sivil hem de askeri uygulamalarda kullanışlı olduğuna dikkat çekildi.

RUS TARAFINDAN AÇIKLAMA

Rusya Lahey Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, Hollanda'nın Rus diplomatların yasadışı eylemlerine dair hiçbir kanıt sunmadığı ifade edildi. Büyükelçilik, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine "yeterli ve zamanında" yanıt verileceğini açıkladı.