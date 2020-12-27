Geçmişi unutmadan bilimle fenle ileriye doğru bakmamızı geçmişe saplanmamız gerektiği çok çalışmamızı söyledi. Biz de bunu yapıyoruz şimdi. Ben buna gönülden yürekten inanıyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bu yıl İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılıdır. Dilerim bu başımızdaki (Covid-19) pandemi bizi bırakır, gider. Biz de bu yıl düzenlenen etkinliklerle gençlerle buluşur bu coşkuyu yaşarız. 2021 yılını İstiklal Marşı Yılı ilan eden başta Cumhurbaşkanımızın sevgisi vefasıyla gösterdiği ilgiye ve bu kararda imzası olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.