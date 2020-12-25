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    • 25.12.2020 09:30
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    SON DAKİKA: 'den flaş '' kararı: Kovid-19 testi negatif olmayan giremez

    Son dakika haberine göre, , 'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif olması şartını getirdi. Hafta içinde kenti, İngiltere'den gelecek yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirmişti.

    ABD'den flaş 'İngiltere' kararı

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün ortaya çıktığı 'den seyahatlerle ilgili bir düzenleme yaptı.

    Buna göre, İngiltere'den ABD'ye uçacak tüm yolculardan Kovid-19 test sonuçları talep edilecek ve uygulama pazartesi günü başlayacak.

    CDC açıklamasında, "(Uluslararası uçuşlarla ilgili) Bu ilave test şartı, Amerikan halkının sağlık ve güvenliğinin korunmasını destekleyecektir." ifadesine yer verildi.

    Bu kapsamda, İngiltere'den ABD'ye uçacak yolcuların son 3 gün içerisinde Kovid-19 testi yaptırmış olmaları ve testlerinin negatif olması gerekiyor.

    Yolcuların söz konusu test sonuçlarını uçuştan önce seyahat edecekleri hava yolu firmasına yazılı olarak bildirmesi zorunlu olacak.

    Ayrıca PCR testinin yanı sıra antikor testi de kabul edilecek.

    NEW YORK DA AYNI ŞART GETİRİLMİŞTİ
    Hafta içinde kenti, İngiltere'den gelecek yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirmişti.

    İngiltere , Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında 'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.


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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'den flaş 'İngiltere' kararı: Kovid-19 testi negatif olmayan giremez