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    • 25.12.2020 08:32
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    Türk 'ndan ve 'dan gelen yolculara uyarı!

    ve 'da koronavirüs mustayonu haberlerinin duyulmasıyla birlikte ülkelerde geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Türk , İngiltere ve Danimarka'dan gelen yolculara tahliye seferleri öncesi uyarılarda bulundu.

    DHA
    THY'den o ülkeden gelen yolculara kritik uyarı!
    Koronavirüsün ve 'da mutasyona uğraması ve hızla yayılması nedeniyle uçuş seferlerini durduran Türk () gerçekleştirilecek tahliye seferleri öncesi yolcularına uyarılarda bulundu. Şirket, bu ülkelerden 'da gelecek yolcuların havalimanında testine tabii tutulacağını ve 7 gün boyunca ikamet adreslerinde izolasyona gireceğini açıkladı.

    Konuyla ilgili olarak Tük Hava Yolları resmi internet adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
    "Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine. Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular, Türkiye'de oturum izni bulunanlar, devlet yetkilileri ve diplomatik personel, Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı seyahat gerçekleştirebilirler. Türkiye'ye giriş için havalimanına varış akabinde PCR testi yapılması zorunludur. Yapılacak testin ardından ülkeye giriş yaparak beyan edilen ikamet adresine gidilerek 7 günlük izolasyona girilmesi gerekmektedir. 7'nci günün sonunda yeniden yapılacak PCR testi negatif çıkması halinde, kişisel izolasyon sona erecektir. Pozitif test sonucu alınması halinde filyasyon ekibi devreye girecek ve durumu yakın takibe alınacak."

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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları'ndan İngiltere ve Danimarka'dan gelen yolculara uyarı!