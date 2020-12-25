



65 ülkeyi kapsayan İpek Yolu projesi, Türkiye'nin ihracatında da çok önemli bir rol oynayacak.



Uzmanlar, Türkiye'nin İpek Yolu'ndaki en önemli 5 ülkeden biri olacağını söyledi.







TARİHİ MÜJDE

Başkan Erdoğan, tarihi müjdeyi açıkladı: Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak…



Enerji, kalkınmanın temeli. Aynı zamanda tam bağımsızlık için çok ama çok önemli. İşte Türkiye bu konuda tarihi bir keşfe imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta tarihi müjdeyi İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden açıkladı:



Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata geçebilmesi, enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır. Dünyada son bir asırdır yaşanan hiç bir karmaşa, savaş, kaos, çatışma, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.



Petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Bir damla petrolü, oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören bu gayri insani düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir.



Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.



Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.



Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız.



Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz.



Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulundu. Böylece doğalgaz rezervi 320'den 405 milyar metreküpe yükseldi.