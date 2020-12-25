'Hasta adam' Türkiye artık yok. Yeni kurulan dünyada artık çok daha güçlü ve etkili bir Türkiye gerçeği var.
HAVADA
Dünyanın en güçlü SİHA'sını yapan Türkiye, 10 ülkeden sipariş aldı. Bu savunma sanayimizin ne kadar güçlendiğinin kanıtı... Türkiye'nin gökyüzündeki başarısı her ülkenin dikkatini çekti... Yerli ve milli İHA ve SİHA'larla dengeleri değiştirdik, masada önemli oyuncu olduk.
Ülkemizin havadaki eşsiz gücü, tam bağımsızlığa atılan imzaydı. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya medyası, Türkiye'nin hava gücünün SİHA'larla küresel boyuta ulaştığını yazdı.
DENİZDE
Deniz gücümüzle büyüyoruz. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu. Hedef Cumhuriyetimiz'in kuruluşunun 100. Yılı'nda doğalgazı kullanmak.
Dünya medyası, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile Türkiye'nin enerji liginde sıçrama yapacağını yazdı.
Başkan Erdoğan'ın Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki tarihi kararlarıyla, Türkiye önemli bir oyuncu haline geldi.
KARADA
Her alandaki aktifliğini dünyaya ilan eden Türkiye, İpek Yolu'nun da en önemli ülkesi konumunda. İstanbul'dan kalkıp Çin'e ulaşan ticaret treninin tarihi Baharat Yolu'nu yeniden canlandırdı. Çerkezköy'den Xi'an'a, iki haftayı aşkın bir sürede ulaşan tren, iki kıta, iki deniz, beş ülkeden geçerek dünyaya önemli bir mesaj verdi...
65 ülkeyi kapsayan İpek Yolu projesi, Türkiye'nin ihracatında da çok önemli bir rol oynayacak.
Uzmanlar, Türkiye'nin İpek Yolu'ndaki en önemli 5 ülkeden biri olacağını söyledi.
TARİHİ MÜJDE
Başkan Erdoğan, tarihi müjdeyi açıkladı: Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak…
Enerji, kalkınmanın temeli. Aynı zamanda tam bağımsızlık için çok ama çok önemli. İşte Türkiye bu konuda tarihi bir keşfe imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta tarihi müjdeyi İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden açıkladı:
Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata geçebilmesi, enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır. Dünyada son bir asırdır yaşanan hiç bir karmaşa, savaş, kaos, çatışma, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.
Petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Bir damla petrolü, oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören bu gayri insani düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir.
Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.
Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.
Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız.
Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz.
Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulundu. Böylece doğalgaz rezervi 320'den 405 milyar metreküpe yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir gelecekte Türkiye'nin enerji alanında önemli bir oyuncu olacağını söyledi.
ÜST DÜZEY KALİTE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazın çok kaliteli olduğunu söyledi.
Dönmez, "Burada bulunan gazın miktarı kadar kalitesi de çok önemliydi ve yapılan tüm testlerin ardından gazımızın üst düzey kalitede olduğunu da duyurmak istiyorum. Bu süre içerisinde Türkiye Petrolleri çalışanlarına da, çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi AB vatandaşıydı, ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız bize gelerek "biz burada mutluyuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz" dediler. Ve şu anda o iki çalışanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerle birlikte omuz omuza çalışıyor" dedi. Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini her an hissettiklerini söyledi.
HAYALDİ GERÇEK OLDU
Yeni İpek Yolu projesi kapsamında Türkiye ile Çin arasındaki ulaşım start aldı. İlk tren Xi'an'a ulaştı. İkinci ticaret treni de son sürat yine denizleri aştı.
Türkiye, Çin ile ticaret hacmini çok daha ileriye götürme kararı aldı. Bunun için tren seferleri başladı. Yeni İpek Yolu projesi kapsamında ticaret trenleri yola çıktı. İlk trenin uğurlanması sonrası, Türkiye'de algı operasyonları başladı. Londra-Ankara-Pekin yakınlaşması, özellikle muhalefetin uykularını kaçırdı. İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin'e gitmediğini yalanını ortaya attı. Ancak 12 günde yolculuğunu tamamlayan tren, Çin'e ulaştı. Fakat yalan haberler yapanlar, sessiz kaldı. Ardından ikinci ticaret treni de bin 400 buzdolabını yükleyip Çerkezköy'den yola çıktı. O da yolun büyük bölümünü tamamladı.
4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni, 8 bin 693 kilometrelik serüvenini tamamladı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırdı. 23 Aralık'ta Xi'an'da törenle karşılandı.
TREN YOL TAM GAZ!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin'e ulaşan ilk ihracat treninin karşılanma töreninde yaptığı konuşmada "2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenilerinin katlanarak ekleneceğini" söyledi.
MEGA PROJELER LONDRA-PEKİN'İ BAĞLADI
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Ticaretin dengesi artık Batı'dan Doğu'ya doğru kaymakta" dedi. Tarihi bir gün yaşandığını vurgulayan Önen, "Projenin gerçekleşmesinde çok büyük emekleri olan, vizyonu ile ülkemizde katkılar sağlayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyorum. Marmaray olmasaydı, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu projesi bitmeseydi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bitmeseydi yani bu mega projeler hayata geçirmeseydi bu seremoniyi yapmamız imkansızdı" ifadelerini kullandı.
DENİZLERİ, KITALARI AŞTI
İhracat trenleri,
Türkiye'de 2 bin 323 kilometre,
Gürcistan'da 220 kilometre,
Azerbaycan'da 430 kilometre,
Hazar Denizi'nde 420 kilometre,
Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre yapıp Çin'e ulaşıyor.
Çin'de ise 2 bin 100 kilometre gidip toplamda 8 bin 693 kilometre yol katediyor.
TAM 'SİHA' SAVUNMA
Yerli İHA ve SİHA'larımız Suriye, Libya ve Karabağ'da destan yazdı. Başarısıyla dünyayı kıskandırdı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kilometre taşı olarak göğsümüzü kabarttı.
Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde devrim yarattı. Bayraktar İHA ve SİHA'lar, dosta güven verirken düşmana da korku saldı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kilometre taşlarından olan İnsansız Hava Araçları, terör operasyonlarında kritik rol oynadı. Bu başarı, göğsümüzü kabarttı. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, milli İHA ve SİHA'ların uçmaya devam edeceğini vurguladı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: Ne zırhlı araçlar ne tanklar ne hava savunma sistemleri ne de beyhude bekleyişte olan işgalciler ve teröristler için ve hatta şimdi kendi kendini avutmak için uydurduğunuz yalan ve algıyla tepinip sevinen sizler için, değişen hiçbir şey olmayacak.
ÖVGÜ YAĞDI
İHA ve SİHA'larımızın başarısı, dünyayı kıskandırdı. Almanya'dan ABD'ye Fransa'dan İngiltere'ye dünyanın önde gelen gazeteleri, insansız hava araçlarını manşete taşıdı. Şu sözlerle övgüler yağdırdı:
LİBERATİON (FRANSA):
SİHA'lar Türkiye'nin yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü olacak.
JERUSALEM POST (İSRAİL):
Türkiye, Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerliyor.
FORBES (ABD):
Türkiye'nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak.
FOREİGN AFFAİRS (ABD):
Türk İHA ve SİHA'lar geleneksel savaş yöntemlerini kökünden değiştirecek.
DİE WELT (ALMANYA):
Türkiye İHA ve SİHA'ları ile ABD'yi geride bıraktı. Libya ve Suriye'de destan yazdı.
FİNANCİAL TİMES (INGILTERE):
Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu.
WASHİNGTON POST (ABD):
Son haftalarda Türk drone'ları ve hava savunma sistemleri, Libya'da Hafter'e büyük darbe indirdi.
DÜNYANIN GÖZÜ ONDA
Dünyanın gözünü kırpmadan takip ettiği İHA ve SİHA'lara sipariş yağdı. Ukrayna, Türkiye'den 48 SİHA almak için kolları sıvadı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de Türkiye'nin İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sahada büyük etki yarattığını vurguladı. İHA'ları oyun geliştirici olarak yorumladı.
İŞTE ÖZELLİKLERİ
Temel uçuş performans kriterleri.
18,000 Feet Operasyonel İrtifa.
27.000 Feet Maksimum İrtifa.
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi.
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi. (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği.
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği.