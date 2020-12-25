Irak medyasında yer alan haberlere göre ve perşembe günü sosyal medya platformlarında dolaşan söylentilere göre gizli belge Irak İçişleri Bakanlığı'ndan sızdırıldı. Saldırı iddiaları sızdırılan bu belgeye dayanıyor. Belgenin kim tarafından, nasıl ve ne amaçla sızdırıldığı konusu henüz netlik kazanmış değil.