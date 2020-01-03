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  • 03.01.2020 16:27
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 17:02

nasıl tuzağa düştü? İşte istihbaratı sızdıran ülke

'taki milis gücü , 'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis'e yönelik bilgilerin Iraklı taraflarca 'lilere verildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

İşte Süleymani istihbaratını sızdıran ülke

'ın milis gücü , 'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis'e yönelik bilgilerin Iraklı taraflarca 'lilere verildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

"İSTİHBARAT BİLGİSİ IRAKLI BAZI TARAFLARCA SIZDIRILDI"
Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti 'dan gelen Süleymani'nin uçağının yerel saatle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı ifade edildi.

Mühendis'in Süleymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi.

ABD'YE AİT SİHA'LARLA VURULDU
Açıklamada, saldırının ABD'ye ait Silahlı ile gece yarısı gerçekleştirildiği, olayın tam olarak araçların hareket etmesi ve havalimanın çıkış kapısına ulaşmasıyla vuku bulduğu vurgulandı.

SÜLEYMANİ'NİN DAMADI DA ÖLENLER ARASINDA
Hava saldırısında Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra Süleymani'nin damadı ile Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri, Hasan Abdulhadi, Haşdi Şabi Üyeleri Haydar Ali, Muhammed eş Şibani ve Samır Abdullah'ın da ölenler arasında olduğu kaydedildi.

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