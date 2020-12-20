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    • 20.12.2020 23:39
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    Son dakika: açıkladı: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve 'ya uçuşlar durduruldu

    , "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve 'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" açıklamasında bulundu.

    4 ülkeye uçuşlar durduruldu

    , İngiltere, Danimarka, Hollanda ve 'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

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    Haberler Dünya Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşlar durduruldu