Koronavirüs aşısı bulunduktan sonra dünya umutla aşının dağıtımını ve ne zaman yapılacağını bekliyordu.
Koronavirüs aşısı yapılmaya başlandıkça dünyadan endişe verici haberler gelmeye başladı. Bugün ABD'den korkutucu bir haber geldi.
Bir sağlık çalışanı canlı yayında koronavirüs aşısı olduktan hemen sonra baygınlık geçirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi. Bu olayın ardından ise Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı? Aşı güvenli mi? tartışmaları yeniden alevlendi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) insanlığın kabusu olan salgınla ilgili merak edilenlere dair açıklamalar yaptı.
KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİSİ VAR MI? AŞI GÜVENLİ Mİ?
FDA, bir klinik çalışmada rastgele seçilen 44 bin katılımcının verilerini inceledikten sonra 16 yaş ve üstü insanlar için aşıya izin verdi.
Washington Post'un haberine göre, kurumun 53 sayfalık analizi, enjeksiyon alan bazı kişilerin yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, titreme ve ateş gibi hoş olmayan ancak tolere edilebilir yan etkilere sahip olduğunu belirtiyor.
Araştırmacılar, bu katılımcıların 38 bininin iki aylık takibinin sonucunda, aşıya acil durum yetkilendirmesi verilmesini engelleyecek hiçbir özel güvenlik endişesi tespit etmediklerini, "olumlu bir güvenlik profilinin" kanıtlandığını söyledi.
KORONAVİRÜS AŞISI KORUYOR MU?
İki atışlık Pfizer-BioNTech aşısının, çalışmalarda yüzde 95 etkili olduğu gösterildi.
FDA'nın bağımsız incelemesi, her iki aşı dozunu da alan 20 binden fazla kişiden yalnızca sekizinin koronavirüse yakalandığını ve yalnızca bir kişinin ciddi şekilde hastalandığını ortaya koydu.
Aksine, plasebo grubundaki 162 kişi koronavirüse yakalandı ve bu kişilerin dokuzu ciddi bir hastalığa yakalandı.
Aşının ilk dozunun bile hastalığa karşı koruduğuna dair bazı kanıtlar vardı, ancak FDA kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli veri olmadığını söyledi.
Viral yayılma açısından büyük etkileri olan bir soru olan, aşının hastalığı olduğu kadar enfeksiyonu da önleyip önlemediği ise henüz bilinmiyor.
PEKİ DAHA ÖNCE VİRÜSE YAKALANANLAR?
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, aşıların daha önce enfeksiyon geçirip geçirmediklerine bakılmaksızın insanlara uygulanması gerektiğini söylüyor.
Hala bir enfeksiyon veya aşıdan sonra koronavirüse karşı bağışıklığın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz, öğrenme aşamasındayız.
Genellikle bir enfeksiyon, aşıdan daha iyi bağışıklığa neden olur, ancak her zaman değil - örneğin tetanoz ve insan papillom virüsü için kullanılan aşılar, doğal bir enfeksiyondan kurtulmaktan daha iyi koruma sağlar.
VİRÜSE YENİ YAKALANANLARDA DURUM?
En iyisi, hastalığınızdan iyileşene ve enfeksiyonun başkalarına yayılmasını önlemek adına, kendi kendine izolasyonu sona erdirmek için tüm kriterleri karşılayana kadar aşılanmayı beklemektir.
İyileştikten sonra aşı olmak için önerilen bir minimum aralık yoktur.
AŞIDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER
Evet. Bir aşı onaylandıktan sonra bile uzmanlar, insanların maske takması ve sosyal mesafeyi koruması gerekeceğini söylüyor.
Bunun nedeni kısmen aşı dozlarının sınırlı olması ve virüsün yayılmasını durdurmak için yeterli nüfusun aşılanmasının zaman alacağının düşünülmesi.
Uzmanlar, normale dönmenin aylar veya daha uzun sürebileceğini söylüyor.
HAMİLELER DE AŞI OLABİLİYOR MU?
Aşı yaptırması önerilen bir grubun - örneğin, sağlık çalışanları - parçası olan hamile veya emziren kadınlar önceden tıbbi uzmanlarla konuşmayı düşünebilirler.