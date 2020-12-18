Aşının ilk dozunun bile hastalığa karşı koruduğuna dair bazı kanıtlar vardı, ancak FDA kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli veri olmadığını söyledi.

Viral yayılma açısından büyük etkileri olan bir soru olan, aşının hastalığı olduğu kadar enfeksiyonu da önleyip önlemediği ise henüz bilinmiyor.