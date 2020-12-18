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    • 18.12.2020 19:11
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    ABD’de sı yaptıran hemşire canlı yayında bayıldı!

    Son dakika haberi... ABD'de sı yapılan hemşire gazetecilere açıklama yaparken canlı yayında bayıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    DHA

    ABD'de koronavirüs aşısı yapılan hemşire Tiffany Dover gazetecilere açıklama yaparken canlı yayında bayıldı.

    ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi.

    "BAŞIM DÖNÜYOR" DEDİ VE...
    Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

    O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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    Haberler Dünya ABD’de koronavirüs aşısı yaptıran hemşire canlı yayında bayıldı!