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    • 17.12.2020 09:19
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    • 17.12.2020 09:19
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    'da skandal! 7 kişilik Türk aile zor kullanarak sınır dışı edildi

    Son dakika haberine göre , aralık ayı başında 7 kişilik Türk aileyi zor kullanarak sınır dışı etti. Ailenin sınır dışı sebebi ise açıklanmadı. Baba ’ya verdiği demeçte, “Bize terörist muamelesi yapıldı” dedi.

    Almanya'da skandal! 7 kişilik Türk aile...

    30 yılı aşkın süredir 'nın Hessen eyaletindeki Sontra kentinde yaşayan yedi kişilik ailenin evine polisler, 4 Aralık gece saat 02.00'de kapıyı kırarak baskın yaptı. Hessische/Niedersaechsische Allgemeine gazetesinin () haberine göre, baba 'e kelepçe vuran polisler, 7 kişilik Akyüz ailesini 'na götürdü. Baba Mahmut Akyüz, anne Fatma Akyüz ve çocukları Ferdi (19), Bilal (18), Mesut (17), Sarah (15), Muhammed (13) buradan uçakla 'a gönderildi. HNA'ya verdiği demeçte Mahmut Akyüz, "Bize terörist muamelesi yapıldı" dedi.

    Hürriyet'te yer alan habere göre aile hakkında sınır dışı kararını veren Kassel Valiliği sözcüsü, ailenin Almanya'yı en geç ne zaman terk etmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olduğunu, ancak terk etmeyince zorla sınır dışı edildiğini söyledi. Ailenin sınır dışı sebebi ise açıklanmadı.

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    Haberler Dünya Almanya'da skandal! 7 kişilik Türk aile zor kullanarak sınır dışı edildi