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    • 15.12.2020 00:19
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    Irkçılık yapanlara en büyük cevap oldular! 'da kahraman ine şeref madalyası

    'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen terör saldırısında kahramanlıklarından ötürü herkes onları konuşmuştu. Teröristlerin yaraladığı polislere canlarını ortaya koyarak yardım eden i ve ’e Başkanı Dr. tarafından şeref madalyası verildi. Türk gençlerinin güzel hareketi Avrupa'daki yükselen ırkçılığa karşı en büyük cevap oldu.

    İHA

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen terör saldırısında kahramanlıklarından ötürü herkes onları konuşmuştu.

    Teröristlerin yaraladığı polislere canlarını ortaya koyarak yardım eden Türk gençleri Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'e Viyana Eyalet Polis Teşkilat Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyası verildi.

    Türk gençlerinin güzel hareketi Avrupa'daki yükselen ırkçılığa karşı en büyük cevap oldu.

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım tarihinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

    Saldırıda yaralılara yardımcı olan ve büyük bir kahramanlık gösteren Türk gençleri Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'e Viyana Eyalet Polis Teşkilat Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyası verildi.

    Terör saldırısı sırasında Gültekin ve Özen, hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memurunu ambulansa taşımış ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkarmıştı.

    Gençler olayın ardından yaptıkları açıklamada, "Aynı olay yine olsa biz yine insanları kurtarmak için bu hareketi yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

    Viyana Eyalet Polis Teşkilatına verilen ödül nedeniyle teşekkür eden Türk gençleri, "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dediler.
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    Haberler Dünya Irkçılık yapanlara en büyük cevap oldular! Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası