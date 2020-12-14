Gençler olayın ardından yaptıkları açıklamada, "Aynı olay yine olsa biz yine insanları kurtarmak için bu hareketi yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Viyana Eyalet Polis Teşkilatına verilen ödül nedeniyle teşekkür eden Türk gençleri, "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dediler.