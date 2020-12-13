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    • Dünya
    • 13.12.2020 14:31
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    • 13.12.2020 14:31
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    'da koronavirüs vakaları yeniden tırmanışta! Son 24 saatte...

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 artarak 52 bin 196 oldu. Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 247 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 451 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    AA
    İran'da koronavirüs vakaları yeniden tırmanışta!

    Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 196'ya, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 269'a çıktığını aktardı.

    Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 723'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 812 bin 270 olduğunu ifade etti.

    Salgının başından bu yana 6 milyon 704 binden fazla test uygulandığını belirten Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 288 ilçenin turuncu ve 148 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya İran'da koronavirüs vakaları yeniden tırmanışta! Son 24 saatte...