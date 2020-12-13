Daha önce zehirlenen Rus muhalif Navalni'nin bu kez sinir ajanıyla öldürülmeye çalışıldığı iddia edildi!

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalni'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı. Charite Hastanesi, 7 Eylül'de, Navalni'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti. Seibert, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.