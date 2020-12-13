"SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE HER ŞEY VARDI"

Putin, fiyat artışlarına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Sovyetler Birliği'nde her şey vardı, ancak herkese yetecek kadar yoktu. Şimdi ise insanların belirli ürünleri piyasada gördüğümüz fiyatlarla satın almak için yeterli parası olmayabilir. Böyle olmamasına dikkat edin." uyarısında bulunmuştu.

Rusya Başsavcılık ofisi, fiyat artışlarına ilişkin yaptığı soruşturmada, şeker fiyatlarının yüzde 71,5, ayçiçeği yağının yüzde 23,8, un fiyatlarının ise yüzde 12,9 arttığını açıklamıştı.