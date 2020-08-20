Zehirlenen Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı

Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, "Doktorların, Navalnıy'ın bilincini neden kaybettiğini anlamaları için tahlil sonuçlarını beklemeliyiz. Eğer zahirlenme söz konusu ise soruşturma başlatılacak." ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLERİN GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR"