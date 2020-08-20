Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.08.2020 18:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2020 19:09
    ABONE OL

    Zehirlenen Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı

    'da  şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist 'ın komada olduğu açıklandı. Navalnıy'ın şahsi doktoru "durumunun ağır" olduğunu belirterek veya 'ya nakledilmesi gerektiğini söyledi. Peskov ise Navalnıy'ın durumunun ağır olduğunu basından öğrendiklerini iddia etti. Navalnıy, bugün sabah saatlerinde Rusya'nın Omsk kentinde toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak alınmıştı.

    Zehirlenen Rus muhalif Navalnıy komada

    Omsk kentindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Navalnıy'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Navalnıy'ın solunum cihazına bağlı olduğunu belirten yetkililer, "Navalnıy, şu anda doğal komada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Navalnıy'nın ağır durumda olduğunu basından öğrendiklerini savundu.

    Peskov, doktorların gereğini yaptıklarını ifade ederek, "Navalnıy'ın yurt dışında tedavi görmesiyle ilgili talep gelirse acilen dikkate alınacak." dedi.

    Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, "Doktorların, Navalnıy'ın bilincini neden kaybettiğini anlamaları için tahlil sonuçlarını beklemeliyiz. Eğer zahirlenme söz konusu ise soruşturma başlatılacak." ifadelerini kullandı.

    ZİYARETÇİLERİN GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR"

    Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi ve Navalnıy'ın şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın yanına ziyaretçilerin girmesine izin verilmediğini ve sağlık durumuna ilişkin belgelerin gösterilmediğini ileri sürdü.

    Vasilyeva, Navalnıy'ın başkent Moskova'ya veya yurt dışına nakledilmesi gerektiğini belirterek, "Navalnıy'ın durumu ağır." ifadelerini kullandı.

    Kremlin yönetimine muhalif Aleksey Navalnıy, bugün sabah saatlerinde Rusya'nın Omsk kentinde toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Zehirlenen Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri