"O KEBAPÇI MUHTEŞEMDİ"

O takipçisine "Döner kebap" yanıtını veren Musk, "Tacheles'ın hemen dışında şimdiye kadar gördüğüm en iyi kebapçı vardı. Oranın yıkılması çok kötü. O kebapçı muhteşemdi." şeklinde konuştu.