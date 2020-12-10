Türkiye'nin hem siyasi hem de askeri olarak yaptığı girişimler uzun süredir Yunan basınında tartışılıyor.

TÜRKİYE JEOPOLİTİK OLARAK KENDİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

Yenişafak'ta yer alan habere göre Yunanistan'ın en prestijli gazetesi olan Kathimerini'ye bir analiz yazan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Türkiye'nin jeopolitik olarak bölgede kendini yeniden tanımladığını ifade etti.