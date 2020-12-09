



Miçotakis, ekimdeki AB zirvesinin Türkiye'ye bir şans verdiğini ancak Türkiye'nin "bu olumlu gündemi kucaklamadığını" ileri sürdü. Miçotakis, Türkiye'ye AB'den yaptırım kararı çıkmaması halinde başka konularda "veto" kartını kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise "Avrupalıların çoğunluğu Atina'nın yanındadır. Müttefiklerimiz çoktur. Bunu başkaları da kullanabilir" yanıtını verdi.



AB: TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER ÇIKARIMIZADIR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB zirvesi ile ilgili olarak "Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutamayız. AB'nin çıkarı, Türkiye'nin tutumuna bağlı olarak mümkünse olumlu bir yönde ilerlemek, yapıcı iş birliği ve diyalog içinde olmaktır" diye konuştu.

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