AB ZİRVESİ ÖNCESİ YUNANİSTAN'IN HAMLESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bilindiği gibi Yunanistan, geçtiğimiz günlerde perşembe ve cuma günlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi gerginlik politikasını arttırmıştı. Bu kapsamda Atina yönetimi son olarak, Lozan Anlaşması'na aykırı şekilde kısmen Türk NAVTEX (denizcilere duyuru) sahası içine de giren, Girit adasının güneydoğusunda askeri eğitim icra edeceği gerekçesiyle bir NAVTEX yayınladı. Bugün için geçerli olan NAVTEX'e Türkiye anında karşı bir NAVTEX yayınlayarak yanıt verdi.