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    • 09.12.2020 18:23
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    , ’nın Büyükelçisi'nin lehine açıklaması nedeniyle na çağırdı

    'nın 'ın yanında konum alması 'i tedirgin etti. Rusya’nın Büyükelçisi Anatoly Viktorov açıklamaları nedeniyle, İsrail na çağrıldı.

    AA
    Moskova-Tel Aviv hattında kriz

    İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Viktorov bu hafta gazeteye verdiği mülakat nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    "ORTA DOĞU İÇİN EN BÜYÜK SORUNU İSRAİL'İN BM KARARLARINA UYMAMASI"

    Viktorov, Jerusalem Post'a verdiği mülakatta, "İran'ın manevralarının değil, İsrail'in Arap ülkeleri veya Filistin ile çatışmasında Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymamasının Orta Doğu için en büyük sorunu oluşturduğunu" ifade etmişti.

    Durumla ilgili henüz İsrail makamlarından veya Rus Büyükelçiliğinden açıklama yapılmadı.

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    Haberler Dünya İsrail, Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin İran lehine açıklaması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı