Viktorov, Jerusalem Post'a verdiği mülakatta, "İran'ın manevralarının değil, İsrail'in Arap ülkeleri veya Filistin ile çatışmasında Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymamasının Orta Doğu için en büyük sorunu oluşturduğunu" ifade etmişti.