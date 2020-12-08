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    • 08.12.2020 10:10
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    Sah gazetesi yazarı : ajanı Fuller ’yi neden yazdı?

    Sah gazetesi yazarı , ’ın ABD’deki leri kazanmasının hemen ardından ABD derin aklının önde gelen isimlerinden eski ajanı ’in analiz yazısına dikkat çekti. Övür, analiz yazısında ’ye değinen Fuller’in ABD ve AB’yi uyardığını söyledi.

    CIA ajanı Fuller Türkiye’yi neden yazdı?

    İşte 'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Dünyada dengelerin değiştiği yeni bir sürecin ideyiz. İki kutuplu dünyanın bittiği, D'nin tek hakim olduğu günlerin geride kaldığı, AB'nin gerilediği, dinamizmin doğuya kaydığı bu yeni süreçte nasıl bir dünya kurulacağı da henüz bilinmiyor.

    Tam bu noktada "ABD eski günlerine dönecek" diyen Biden başkanlık lerini kazanınca dikkatler ABD'nin nasıl bir siyaset izleyeceğine çevrildi. ABD derin aklının önde gelen isimlerinden eski ajanı Graham Fuller, bir süre önce sürece bambaşka bir yerden bakmış ve şu tespiti yapmış:

    "ABD; Türkiye'yi, NATO'yu, AB'yi hatta Rusya ve Çin'i kontrol etmede yetersiz kaldığı için hayal kırıklığı içinde olabilir. Ama esas neden o değil. Dünyanın bu karmaşık bölgesinde başka bir Türkiye var. Kendi belirlediği yeni ve gelişen kimliğinin ve özgüveninin sınırlarını keşfeden, kaslarını gerdiren bir Türkiye. İşte bu gidişatın nedeni o!"

    Bu ilginç analizi yapan Fuller'i bizim kamuoyu çok eski yıllardan beri tanıyor. Daha 1960'lı yıllarda 'da CIA istasyon şefliği yapmış bir isim. Sonra 1999 yılında FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'ye yerleşmesinde referans olan iki kişiden biri olarak çıktı karşımıza. siyasetini, sosyolojisini, bölgesiyle ilişkilerini iyi bilen, araştıran ve yazan Fuller adını en son 15 Temmuz darbe girişimi sırasında duyduk. Bu nedenle de Türkiye'de aranıyor.

    Fuller'in, 2 Aralık 2020'de yazdığı yazının başlığı "Türkiye kontrolden çıktı mı?" Bu başlığı ABD ve Avrupa'daki bazı siyasi çevrelerin paylaştığını ama kendisinin paylaşmadığını şu sözlerle dile getiriyor:

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: CIA ajanı Fuller Türkiye’yi neden yazdı?