Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.12.2020 10:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2020 10:30
    ABONE OL

    İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının detayları ortaya çıktı!

    İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikasti ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Fadavi, Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen ve "ya" sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı.

    Son dakika haberleri: İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'nin basına yaptığı açıklamada, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh'in 'uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle' öldürüldüğünü yazdı.

    UYDU KONTROLLÜ AKILLI SİSTEM
    İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi İran basınına verdiği demeçte, kasım ayında suikastla öldürülen nükleer bilim insanı Mohsen Fakhrizadeh'in yapay zeka ve "uydu kontrollü akıllı sistemle donatılmış bir makineli tüfekle" öldürüldüğünü söyledi.

    Komutan Yardımcısı Fadavi, "Yerde hiçbir terörist yoktu ... Şehit Fakhrizadeh, kameralı gelişmiş bir silah ona odaklandığı sırada aracını kullanıyordu. Makineli tüfek, bir kamyonet üzerine yerleştirildi ve bir uydu tarafından kontrol ediliyordu" ifadelerini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının detayları ortaya çıktı!