İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının detayları ortaya çıktı!

Komutan Yardımcısı Fadavi, "Yerde hiçbir terörist yoktu ... Şehit Fakhrizadeh, kameralı gelişmiş bir silah ona odaklandığı sırada aracını kullanıyordu. Makineli tüfek, bir kamyonet üzerine yerleştirildi ve bir uydu tarafından kontrol ediliyordu" ifadelerini kullandı.