Süleymaniye-Dukan yolu üzerindeki protestolar sırasında göstericileri yatıştırmak isteyen albay rütbesindeki 1 sivil savunma yetkilisinin, bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Süleymaniye'nin Dukan İlçesi Sağlık Müdürlüğü'nden bir yetkili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Hamza Muhammed olduğunu belirtti.