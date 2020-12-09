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    • Dünya
    • 09.12.2020 19:33
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    • 09.12.2020 19:39
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    'ın kentindeki karşıtı larda 1 kişi daha öldü

    'ın kentinde, () hükümetinin edildiği gösterilerde 1 kişi yaşamını yitirdi. Süleymaniye'deki nde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı böylece 8'e çıktı.

    AA
    IKBY'ye karşı yapılan protestolarda...

    Süleymaniye-Dukan yolu üzerindeki protestolar sırasında göstericileri yatıştırmak isteyen albay rütbesindeki 1 sivil savunma yetkilisinin, bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    Süleymaniye'nin Dukan İlçesi Sağlık Müdürlüğü'nden bir yetkili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Hamza Muhammed olduğunu belirtti.

    Şahsın neden öldüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    Süleymaniye'nin Piremegrun beldesinde de göstericiler Süleymaniye yolunu trafiğe kapattı.

    Göstericiler beldenin Trafik Müdürlüğü binasını basarak ateşe verdi.

    Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası protestocuların dağıldığı ve kapanan yolun yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

    ÇEMÇEMAL'DE BİR KİŞİ YARALANDI

    Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki protestolar sırasında bir kişinin göğsünden ağır yaralandığı belirtildi.

    Çemçemal Sağlık Müdürü Ferhat Muhammed, silahla vurulan bir kişinin önce hastaneye kaldırıldığını, ardından Süleymaniye'ye sevk edildiğini belirtti.

    Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 7 Aralık'tan bu yana 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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    Haberler Dünya Irak'ın Süleymaniye kentindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi karşıtı protestolarda 1 kişi daha öldü