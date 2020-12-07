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    • 08.12.2020 00:25
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    Son dakika: hükümetinin edildiği gösterilerde ! Yaralılar var

    Son dakika haberi... Irak'ın Süleymaniye kentinde, hükümetinin edildiği gösterilerde çıkan larda 15 kişi yaralandı.

    AA
    IKBY protestolarında çatışma!

    Irak'ın Süleymaniye kentinde, memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

    KDP BİNASINI ATEŞE VERDİLER
    Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre göstericiler, Piremegrun nahiyesinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ait binaya saldırarak, ateşe vermek istedi.

    Bunun üzerine parti binasını koruyan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışma sonucu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

    IKBY'li resmi makamlar tarafından söz konusu saldırının bilançosu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, başta Piremegrun olmak üzere Süleymaniye ve Halepçe vilayetinde gerginlik devam ediyor.

    Süleymaniye kentinde dün alevlenen gösterilerde açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

    Göstericiler, başta KDP olmak üzere koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi ile muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi'ne ait binaları da ateşe vermişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çatışma! Yaralılar var