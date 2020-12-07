Yerel basındaki haberlerde, protestolarda ilçedeki KDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisine (Yekgirtu) ait parti binaları ve resmi dairelerin zarar gördüğü ve bazı binaların ateşe verildiği kaydedilmişti.

KDP BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI