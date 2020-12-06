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    • 06.12.2020 18:16
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    Son dakika: İran Dini Lideri öldü mü? Sosyal medyayı sallayan iddia!

    Son dakika haberi... İran Dini Lideri ’in öldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu. İddialara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Hamaney’in yetkilerini ise oğluna devrettiği iddia edildi.

    İHA
    Hamaney öldü mü? Bomba iddia!

    İran Nükleer Bilimci Muhsin Fahrizade suikastiyle sarsılmışken sosyal medyaya yeni bir iddia bomba gibi düştü.

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu.

    RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Hamaney'in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Hamaney'in yetkilerini oğluna devrettiği iddia edildi.

    17 Temmuz 1939 yılında dünyaya gelen Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı olan Hamaney, Tahran milletvekili olarak da meclise girdi.

    İran-Irak savaşı döneminde önemli askeri görevler alan Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde bir camide yaptığı konuşma sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı ve bir elini kaybetti.

    1981 yılından 1985 tarihine kadar İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney öldü mü? Sosyal medyayı sallayan iddia!