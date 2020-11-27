İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI'NDAN İSRAİL'E TEHDİT

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı:

"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."