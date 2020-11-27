İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da suikasta uğradı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran'da suikasta uğradığı duyuruldu.
KURTARILAMADI
İran devlet televizyonu, öğle saatlerinde saldırıya uğrayan Fahrizade'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.
DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: İSRAİL'İN ROLÜ OLDUĞUNA DAİR BELİRTİLER VAR
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in suikastta rolü olduğuna dair belirtilerin olduğunu söyledi.
Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor" dedi.
Muhsin Fahrizade
NETANYAHU "BU İSMİ UNUTMAYIN" DEMİŞTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.
Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade'nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.
İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, bugün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fahrizade'ye yönelik suikastla ilgili İsrail'i suçladı.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI'NDAN İSRAİL'E TEHDİT
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.
Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı:
"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."