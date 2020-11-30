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    • 30.11.2020 16:54
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    Son dakika: ’ta kalleş terör saldırısı: 7 kişi yaralandı

    Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan ’ta motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    AA
    Cerablus’ta kalleş saldırı!

    Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında yer alan ilçe merkezindeki işlek caddede, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi.

    İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı terör saldırısında, yaralılar Cerablus'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

    Patlama sonucu, çevrede hasar oluştu.

    Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Tel Rıfat ve bölgelerinde işgalini sürdüren YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Cerablus’ta kalleş terör saldırısı: 7 kişi yaralandı