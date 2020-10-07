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    • 07.10.2020 17:53
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    20'den fazla sivil ölmüştü... ABD silah desteği verdiği terör örgütü /'nin 'daki saldırısını kınadı

    Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, 'nin kentinde önceki gün yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı. () ve Merkez Komutanlığı'nın (Centcom) uzun yıllardır katil terör örgütü 'nın Suriye uzantısı 'ye binlerce TIR ağır silah ve mühimmat desteği sağladığı biliniyor.

    AA

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Bab'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    Sözcü Ortagus, açıklamasında, "ABD, Bab'daki kalabalık bir trafik noktasında dün gerçekleştirilen ve ilk raporlara göre 20'den fazla masum insanın hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyor. Bu korkunç trajedinin tüm kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bölgede son dönemde artan terör saldırılarından derin endişe duyduklarını vurgulayan Ortagus, ilgili tüm taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye'de siyasi bir çözüm noktasında adım atmaları çağrısında bulundu.

    Sözcü ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'ın "ülke genelinde acil ateşkes çağrısına" ABD olarak güçlü bir şekilde destek verdiklerini yineledi.

    Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 14 sivil ölmüş, 50 sivil de yaralanmıştı.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
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    Haberler Dünya 20'den fazla sivil ölmüştü... ABD silah desteği verdiği terör örgütü PKK/YPG'nin El Bab'daki saldırısını kınadı