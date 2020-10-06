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    • 06.10.2020 15:24
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    Son dakika: 'nin ilçesinde bombalı saldırı: ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyindeki ilçesinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda en az 14 sivil öldü, 50 sivil yaralandı.

    AA

    Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan ilçe merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi.





    14 SİVİL ÖLDÜ 50 SİVİL YARALANDI
    Terör saldırısı sonucu en az aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivil öldü, 50 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

    Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor. ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.



    GENİŞ ÇAPLI MADDİ ZARAR OLUŞTU
    nın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu. Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Tel Rıfat ve bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var