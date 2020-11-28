"İRAN'IN PROGRAMINDA ZAFİYETE UĞRAYACAĞI MUHAKKAK"

İkinci husus… Fahrizade önemli bir adam. Bu zatın bu programı yönetmesi son derece önemli ve ortandan kalkması İran'ın programında zafiyete uğrayacağı muhakkak. Neden ülkeler böyle bir suikastte ihtiyaç hissediyor? Yani şimdi bu bir İran nükleer programını geciktirmek ya da İsrail'in iddiası ile İran'ın yapmaya çalıştığı nükleer silahı yok etmekten öteye bu bir diplomatik atak. Yani elbette bir kişinin ölmesi son derece üzüntü verici ama bunu bir suikast olarak değerlendirmemek lazım.

"20 OCAK KRİTİK BİR TARİH..."

Bu bundan sonrası diplomasinin ne şekilde yer alacağı, oluşacağı konusunda bir işaret veriyor. O da nedir? Hamaney'in intikam lafını kullanmadığı ve İsrail'i dile getirmediği. Bu Ocak 2020'ye kadar beklenmesi gereken bir devre. Sonuçta (ABD Başkanı) Biden göreve geçmden evvel İran ciddi bir müdahale yapar ve İsrail'e ya da bölgedeki ABD hedeflerine karşı bir saldırıda bulunursa bu sefer Biden'ın eline çok daha farklı bir konum çıkarır. Yani Biden'ın diplomasi alanında yapabileceği şeyler sınırlanmış olur. 20 Ocak kritik bir tarih. Onun beklenmesi son derece doğal.

İRAN'IN 5 NÜKLEER FİZİKÇİSİ SUİKAST KURBANI

İran, 2010'dan bu yana 5 nükleer fizikçisini suikastlara kurban verdi.

İran, 2010'dan bu yana nükleer alanda çalışmalar yapan üst düzey 5 bilim insanını suikastlar sonucu kaybetti.



Nükleer alanlarda çalışma yürüten İranlı bilim insanlarına yönelik suikastlar zinciri, Mesud Alimuhammedi'nin 2010'da motosikletli teröristler tarafından evinin önünde öldürülmesiyle başladı.

Tahran, nükleer programını durdurmak isteyen Tel Aviv ve Washington yönetimlerini İranlı bilim insanlarını hedef almakla suçluyor.



MUHSİN FAHRİZADE KİMDİR?

Tahran'da suikaste uğrayan İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, İsrail'in hedefindeki kişi olarak öne çıkıyordu.

Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı ve askeri bir kurum olan İmam Hüseyin Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak görev alan Fahrizade, askeri alandaki faaliyetleriyle de bilinen bir isim.

Başkent Tahran'a yakın Kum kentinde 1957 yılında dünyaya gelen Fahrizade, 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nin ardından kurulan Devrim Muhafızları Ordusu'nda görev aldı.