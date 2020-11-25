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    • 25.11.2020 18:14
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    şok yaşıyor! sebebiyle 24 saatte 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... 'de şoku yaşanıyor. Ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 264 artarak 266 bin 76'ya yükseldi.

    ABD'de 24 saatte 2 binden fazla ölü!

    Son dakika haberi... ABD'de koronavirüs şoku yaşanıyor.

    VAKA SAYISI 12 MİLYON 964 BİN 204 OLDU
    Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 180 bin 481 artarak 12 milyon 964 bin 204 oldu.

    24 SAATTE 2 BİNDEN FAZLA ÖLÜ
    Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 264 artarak 266 bin 76'ya çıktı.

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 641 bini geçerken, toplam test sayısı 184 milyonu aştı.

    Ülkede en çok vaka 1 milyon 212 bin 127 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 150 binden fazla vakayla California ve 953 binden fazla vakayla Florida izliyor.

    New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 305 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 645 bini geçti.

    Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 227 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 121 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya ABD şok yaşıyor! Koronavirüs sebebiyle 24 saatte 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti