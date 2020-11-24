Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılan günlük duyurularda pandeminin yeniden alevlendiği açıkça görülmekte. Şüphesi dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke ABD oldu. ABD'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 260 bine yaklaşmış durumda.