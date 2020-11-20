SON DAKİKA: Alman kadından Türklere alçakça sözlü saldırı: Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz



Almanya'da bir kadın, yol hizmetlerinde görevli olarak çalışan Türk gurbetçi işçilere sözlü saldırıda bulundu. Kadının "İstanbul'u Konstantinopolis yapacağız. Sizi ait olduğunuz yere Asya'ya göndereceğiz" sözleri saniye saniye gurbetçilerin kameralarına yansıdı.







TEPKİ ALAMAYINCA GERİ DÖNDÜ

Alman kadının uzun süre hakaret ettikten sonra tepki alamayınca geri dönüp tekrar hakaret etmesi de görüntülerde yer aldı.









ALMANYA'DA CAMİ YAKININDAKİ AYDINLATMA DİREĞİNE İSLAMOFOBİK YAZILAR YAZILDI

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Sulz am Neckar beldesinde, bir caminin bulunduğu cadde üzerindeki aydınlatma direğine, ırkçı ifadelerin yanı sıra İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretlerin yer aldığı kağıtlar yapıştırıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Hz. Ömer Camisi'nin karşısındaki aydınlatma direğine yapıştırılan kağıtlarda, Müslümanlar aleyhine çirkin ifadeler kullanılırken, "Almanya Almanlarındır", "Yabancılar defolun" şeklinde ırkçı ifadeler yer aldı.

Sulz am Neckar DİTİB Hz. Ömer Camisi Dernek Başkanı Ali İpekçioğlu, cami derneklerinin 35 yıl önce kurulduğunu ve şimdiye dek hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, bu saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Cuma namazı çıkışında yazıların cemaat tarafından fark edilerek polise bilgi verildiğini belirten İpekçioğlu, aydınlatma direğinin camilerine 8-10 metre mesafede olduğunu, saldırganı görmediklerini kaydetti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.