Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.10.2020 15:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2020 15:25
    ABONE OL

    : ’da Ermeni protestocular Türklere saldırdı: 5 kişi yaralandı

    haberine göre 'nın güneydoğusundaki Isere kentinde yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

    AA
    Fransa’da Ermeni terörü!

    İddiaya göre 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı. Sabah saatlerinde ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

    Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

    Protestocular 1'i ağır 4 Türk asıllı kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan Türk'ün tedavisi sürüyor.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

    Güvenlik güçleri de çıkan olayda 1 kişinin yaralandığını aktardı. Göstericilerin otoyolu terk etmesinin ardından trafik açıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Fransa’da Ermeni protestocular Türklere saldırdı: 5 kişi yaralandı