Danimarka devlet televizyonu DR'nin haberine göre, Danimarka Askeri İstihbaratında (FE, Forsvarets Efterretningstjeneste) çalışan ve ismi açıklanmayan bir görevli, 2015 yılında ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) Danimarka'daki bazı bakanlıkları ve şirketleri hedefleyerek bilgi topladığını tespit etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görevli, NSA ile FE arasındaki anlaşmaya rağmen NSA'nın Danimarkalı devlet kurumlarını ve şirketlerini izlemesini üstlerine rapor etti.

Rapora göre, NSA'nın başlıca Danimarkalı hedefleri arasında Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Terma şirketi yer aldı.

İzlemelerin, Danimarka'nın F-16 tipi savaş uçağı yerine, yeni nesil savaş uçağı konusunda karar vereceği sürece denk gelmesi dikkati çekti. Danimarka, 2016 yılında Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarını satın almaya karar verdiğini duyurmuştu.

NSA'nın kablo anlaşmasından yararlanarak Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Norveç'i de izlediği anlaşılmıştı. İzlemelerde e-posta, kısa mesaj ve sohbet içerikleri, telefon aramaları ve konum bilgilerine ulaşabiliyor.