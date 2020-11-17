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    • 17.11.2020 17:58
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    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özel jetiyle 'den ayrıldı

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özel jetle 'dan ayrıldı. Pompeo, 'da başlayan ve 7 ülkeyi kapsayan programı kapsamında dün akşam İstanbul’a gelmişti.

    AA
    Pompeo Türkiye'den ayrıldı

    Eşi Susan Pompeo ile geldiği İstanbul'daki programları kapsamında Fatih'teki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret eden Pompeo, buradan Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camisi'ne geçti.

    GÜRCİSTAN'A GİTTİ

    Ziyaretleri sonrasında resmi araçla ve konvoy eşliğinde İstanbul Havalimanı VIP Salonu'na gelen Pompeo, ABD'ye ait özel jet ile saat 16.40'ta Gürcistan'a hareket etti.

    Bakan Pompeo'yu, apronda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bazı ilgililer uğurladı.

    Pompeo, uçağa binişi öncesinde ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden güvenlik görevlileriyle fotoğraf çektirdi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'da başlayan ve 7 ülkeyi kapsayan programı kapsamında dün akşam İstanbul'a gelmişti.

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