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    • 01.11.2020 09:19
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    ’da aşırı sağdan rezil kampanyası

    ’da İslam’a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik yapılan hakaretlere bir yenisi de ’dan geldi. Emmanuel Macron’un gelen tepkiler üzerine geri adım attığı ahlaksız gazeteci ’ya Danimarka sahip çıktı. Danimarka'da , web sitesinde "Danimarka gazetelerinde Charlie Hebdo'nun çizimleriyle reklam yayınlamak" için bir bağış toplama etkinliği başlattı.

    Danimarka’da rezil Charlie Hebdo kampanyası

    Avrupa'da son dönemde giderek artan İslam'a ve Peygamberimiz Hz.Muhammed'e yönelik hakaretlere bir yenisi daha eklendi. 'da , web sitesinde "Danimarka gazetelerinde 'nun çizimleriyle reklam yayınlamak" için bir bağış toplama etkinliği başlattı.

    Danimarka parlamentosundaki 179 sandalyenin dördüne sahip göçmenlik karşıtı partinin lideri Pernille Vermund, reklamlar için 20 bin avro yardım toplandığını açıkladı. Vermund, bu ahlaksız girişimi, "İfade özgürlüğüne desteğimizi göstermek istiyoruz" sözleriyle savundu.

    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Danimarka medyası ise reklamları yayınlamak konusunda tereddüt ediyor. Extrabladet Gazetesi editörü Poul Madsen, reklamları önce göreceklerini ve ardından yayınlayıp yayınlamama kararı alacaklarını söyledi.

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    Haberler Dünya Danimarka’da aşırı sağdan rezil Charlie Hebdo kampanyası