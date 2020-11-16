





Bu, Yunan iktidar gücünü son günlerde Ermenistan Başbakanı'nın maruz kaldığı şekilde ikileme sokacaktır. Ermenistan Başbakanı'nın imzalamak zorunda kaldığı acı veren teslimiyet, şimdi üzücü bir tarihî örnek olarak önümüzdedir" ifadesi kullanıldı.



EBEDİ DÜŞMANIMIZ

"Peki Yunan hükûmeti, muhtemelen Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü bile tehlikeye sokabilecek sonuçlar doğuracak benzer bir durumda ne yapacaktır?" diye sorulan yazı şu ifadelerle sona erdi: "Ermenistan'ın mağlubiyeti bize, milli menfaatleri ve ülkenin geleceğini tehlikeye sokabilecek yöntemler uygulayan siyasi yönetimlerin, er geç tarihin acımasız yüzüyle karşı karşıya kalacaklarını öğretti.

