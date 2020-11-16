"SİZ SADECE SUÇLAMAYI SEVERSİNİZ"

Sözlerine devam eden Aliyev, muhabire Julian Assange'ı hatırlatarak, "Size bir şey sorabilir miyim?, Bay Assange'a ne olduğunu nasıl değerlendirirsiniz? Özgür medyanın ülkenizdeki yansıması mı? O gazetecilik faaliyeti için şimdi nerede? O kişiyi rehin tuttunuz, aslında ahlaki olarak öldürdünüz. Siz yaptınız. Biz değil. O şimdi hapishanede. Özgür medya hakkında konuşmaya hakkınız yok. Bu sizin hoşunuza gitmez. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz." dedi.

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