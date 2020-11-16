Koronavirüs aşısında sevindiren gelişme! Başarı oranı yüzde 95.4...

Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." ifadesini kullandı.

Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." diye konuştu.