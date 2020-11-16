Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine düzenleyeceği ziyarete ilişkin bir kez daha, "Bu ziyaret, siyonist müstemlekelere (Yahudi yerleşim birimleri) meşruiyet kazandırmayacaktır. Dünyayı bu ziyareti durdurmaya ve bu müstemlekelerde üretilen mallara boykot uygulamak için bir adım daha atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

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