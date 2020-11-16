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    • 16.11.2020 17:59
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    : , Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi

    Muhammed Iştiyye, ’in ABD Başkanı , 'dan ayrılmadan önce işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme yoluyla yeni bir gerçeklik dayatmak için zamanla yarıştığını açıkladı.

    AA

    Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık toplantısında, "İsrail, Trump'ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi." dedi.

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    İsrail'in yerleşim inşa ve genişletme faaliyetlerinde benzeri görülmemiş tehlikeli gelişmelerin yaşandığı konusunda uyarıda bulunan Iştiyye, dünya ülkelerine İsrail'i durdurmak için ciddi bir şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.

    "POMPEO'NUN ZİYARETİ SİYONİST MÜSTEMLEKELERE MEŞRUİYET KAZANDIRMAYACAKTIR"

    Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine düzenleyeceği ziyarete ilişkin bir kez daha, "Bu ziyaret, siyonist müstemlekelere (Yahudi yerleşim birimleri) meşruiyet kazandırmayacaktır. Dünyayı bu ziyareti durdurmaya ve bu müstemlekelerde üretilen mallara boykot uygulamak için bir adım daha atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

    KÖRFEZ KUKLALARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

    Öte yandan Yahudi yerleşim birimleri yetkililerinin daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine düzenlediği iş ziyaretine de BAE'nin adını anmadan değinen Iştiyye, Yahudi yerleşimcilerin bu ziyaretlerinin tehlikeli bir girişim olduğunu ve Arap Birliğine Yahudi yerleşimcilerle iş birliği yapan bu Körfez ülkesiyle ilgili gerekeni yapması çağrısında bulundu.

    İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.
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    Haberler Dünya Filistin Başbakanı: İsrail, Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi