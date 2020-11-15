



"İSRAİL HÜKÜMETİ OLUMSUZ KARARLARI GERİ ALMALI"

Borrell, duyurulan yerleşim faaliyetinin İsrail ve Filistin arasında güven inşası çabalarını zayıflatmaya devam edeceğini belirterek, "İsrail hükümeti bunun yerine vizyon ve sorumluluk göstermeli, böyle kritik ve hassas bir zamanda olumsuz kararları geri almalıdır." değerlendirmesini yaptı.





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