2019 yılında Paşinyan, kasıtlı olarak tarafları savaşın yeniden alevlenmesine yönlendirdi. Uzlaşmaya göre Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı kaybetmesiyle Paşinyan artık Azerbaycan'dan talimat almadan siyasi hayatına devam edecekti. Yani, olanlar her harikulade ilk başlarda nasıl planlandıysa öyle devam etmekte idi. Fakat Ulusal Güvenlik Servisi'ndeki bir soruşturma sırasında sızıntı olduğu tespit edildi, belirlenen kişinin David Şahnazaryan'a yakınlığının yanı sıra Paşinyan projesinin finansmanının da organize edilmesine dâhil olduğu kanısına varıldı. Ekim ayında Paşinyan sözde ifşa kisvesi altında Ulusal Güvenlik Servisi'ndeki kilit figürleri dışlamak için komplo kursa da, artık çok geçti. Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratı ile olan bağlantıları hakkında kimin bilgi sızdırdığı ise tam olarak bilinmemekte.

Devam eden çatışmalar Ermenistan'ın sadece Dağlık Karabağ'ı kaybetmesiyle kalmayıp, Paşinyan'ın hem "Karabağ Zümresi" ileri gelenlerinin "ana üssü"nden, hem de işgal altındaki topraklardan başarılı bir şekilde kurtulmasını sağlayacağı tahmin edilebilir. Yenilginin acısına rağmen Ermenistan toplumu, yolsuzlukla "başarılı mücadelesi" sebebiyle Paşinyan'a güvenmeye devam etmekte. Aynı zamanda mülteciye dönüşen "Karabağ halkı" da artık başbakan için tehdit oluşturmuyor.