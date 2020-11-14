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    • 14.11.2020 23:50
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    SON DAKİKA: ı Paşinyan'a !

    SON DAKİKA HABERİ... ı Paşinyan'a ve darbe girişimi engellendi. Paşinyan'ın, karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından protestocular meclisi basarak Ermenistan Meclis Başkanı 'ı linç etmişti.

    Ermenistan başbakanı Paşinyan'a suikast!

    SON DAKİKA HABERİ... ı Paşinyan'a ve darbe girişimi engellendi.

    TEPKİLER ARTMIŞTI
    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri güçlerinin kalmadığını belirterek savaşından çekileceklerini açıklamasının ardından , Ermenistan ve arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan'ın büyük kazanım elde etmesi Ermenistan'da büyük olayların çıkmasına sebep olmuştu. Paşinyan'ın açıklamasının ardından protestocular meclisi basarak Ermenistan Meclis Başkanı 'ı linç etmişti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan başbakanı Paşinyan'a suikast!