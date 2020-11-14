Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.11.2020 11:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2020 11:58
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papazından geri vites: Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz

    Son dakika haberine göre, ile Azerbaycan arasında çatışmaların başladığı ilk günlerde silahla poz veren papaz Hovhannes, müzakere masasına oturmak istediğini söyledi. Ermenistan’ın resmi onaylı twitter hesabından elinde silahla poz veren papazın fotoğrafı paylaşılmıştı.

    AA


    Azerbaycan ile arasında 6 hafta boyunca devam eden çatışmalar son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti.

    Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı.

    SİLAHLI POZ VEREN ERMENİ PAPAZ
    Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor.

    Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi.



    TARİHİ ÇARK
    BBC'ye konuşan papaz, "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.




    AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN, ASKER CESETLERİNİ KARŞILIKLI İADE ETTİ
    Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.

    Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

    Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti.

    Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papazından geri vites: Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz