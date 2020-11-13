Hollanda'da okullarında Türkiye düşmanlığı öğretiliyor. Ülkedeki kitaplarda Türkiye haritasını bölünmüş olarak gösterdiler. Sözde haritada Türkiye'nin doğusu ve güney doğusunun sözde Ermenistan ve Kürdistan olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden oldu.