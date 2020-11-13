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    • Dünya
    • 13.11.2020 21:02
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    • 13.11.2020 21:11
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    'da 'nin bölünmüş haritası okullarda öğretiliyor! Bir kısmı bir kısmı da terör örgütü devletçiği...

    'dan 'ye alçakça tutum. Okullarda ve Gümrük birliği ile ilgili verilen derslerdeki haritasında Türkiye'nin doğusu parçalanmış, bir bölümü 'a, bir bölümü de ABD ve Avrupa tarafından kurulmaya çalışılan terör örgütü devletçiğine verilmiş şekilde kitap derslerinde yer aldı.

    Alçak Türkiye planı Hollanda'da ortaya çıktı

    Hollanda'da okullarında Türkiye düşmanlığı öğretiliyor. Ülkedeki kitaplarda Türkiye haritasını bölünmüş olarak gösterdiler. Sözde haritada Türkiye'nin doğusu ve güney doğusunun sözde Ermenistan ve Kürdistan olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden oldu.

    Söz konusu kitapçığı Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu paylaşarak tepki gösterdi. Kuzu paylaşımında, "Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı" dedi. Kuzu, alçakça tutumları eğitim müfettişliğine şikayet ettiğini ve kitabın derhal kaldırılmasını talep ettiğini belirtti.

    Hollanda'ya yoğun tepki yağıyor.

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    Haberler Dünya Hollanda'da Türkiye'nin bölünmüş haritası okullarda öğretiliyor! Bir kısmı Ermenistan bir kısmı da terör örgütü PKK devletçiği...